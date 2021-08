Jonzac Cloître des Carmes Charente-Maritime, Jonzac Découvrez le musée archéologique des Carmes Cloître des Carmes Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Jonzac

Découvrez le musée archéologique des Carmes Cloître des Carmes, 19 septembre 2021 10:00, Jonzac. Journée du patrimoine 2021 Cloître des Carmes. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Découvrez le musée archéologique des Carmes * Venez visiter librement le musée avec la possibilité de poser des questions à l’archéologue sur place. Le musée archéologique des Carmes de Jonzac abrite plusieurs centaines d’objets qui retracent la vie des hommes sur le territoire haut-saintongeais, depuis la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge. Les collections exposées sont le fruit de nombreuses années de recherches archéologiques menées par l’Association Archéologique et Historique Jonzacaise. D’ordinaire fermé au public en raison de l’inventaire des collections, le musée ouvre exceptionnellement ses portes le dimanche 19 septembre. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

*

Gratuit. Entrée libre.

Cloître des Carmes 37 rue des Carmes, 17500 Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location63803883.jpg 05 46 48 49 29 http://www.jonzac-tourisme.com

Fondé en 1505 par Jean de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac, le cloître des Carmes fut construit, selon la légende, sur les vestiges d’une ancienne chapelle dédiée à saint Nicolas. Du XVIe siècle, il ne subsiste que le mur nord et le chevet de l’église dont les contreforts sont surmontés de petites sculptures gothiques. Détruite lors des Guerres de Religion, l’église à une seule nef à chapelles latérales, fut reconstruite vers 1637. Cet édifice religieux fut vendu comme bien national à la Révolution. Les services de la Justice s’installèrent dans l’église et une partie des bâtiments (déambulatoire non dégagé), tandis que le cloître fut transformé en prison jusqu’en 1947 (voir graffiti des détenus sous les arcades). Restauré par des artisans locaux entre 1976 et 1978, le cloître est aujourd’hui un centre culturel. Sur la place des Carmes la belle médiathèque de Haute Saintonge conforte l’identité culturelle des lieux. Une belle fontaine en miroir d’eau se situe sur la place des carmes.

Crédits : ©Valérie Mortreuil, CDCHS Gratuit ©DR

Détails Heure : 10:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Jonzac Autres Lieu Cloître des Carmes Adresse 37 rue des Carmes, 17500 Jonzac Ville Jonzac Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Cloître des Carmes Jonzac