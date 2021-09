Chalon-sur-Saône Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Le Cloître des Livres – 1er salon des auteurs de Bourgogne et de Franche Comté – Chalon-sur-Saône Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Le Cloître des Livres – 1er salon des auteurs de Bourgogne et de Franche Comté – Chalon-sur-Saône Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, 18 septembre 2021 10:00, Chalon-sur-Saône

18 et 19 septembre Le Cloître des Livres – 1er salon des auteurs de Bourgogne et de Franche Comté – Chalon-sur-Saône * Depuis la création de la Bibliothèque municipale en 1824, la création littéraire se conjugue harmonieusement à Chalon avec le patrimoine culturel. La ville, avec l’appui des librairies partenaires, a donc choisi les journées européennes du patrimoine et un lieu historique récemment restauré, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent, au coeur du centre-ville, pour faire découvrir ou redécouvrir au public des auteurs venus de toute la région pour présenter leurs œuvres et rencontrer les visiteurs pour une discussion ou une dédicace. Au rendez-vous: de la fiction pour enfants et adultes, des documentaires dans tous les champs du savoir, de la bibliophilie contemporaine, et même quelques livres anciens proposés par un libraire spécialisé. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

entrée libre dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur

Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Place du Cloître, Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Crédits : jean luc Petit Ville de Chalon-sur-Saône Gratuit

