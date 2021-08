Fréjus Cloître de la cathédrale de Fréjus Fréjus, Var Livret jeux en ligne par le cloître Cloître de la cathédrale de Fréjus Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

Livret jeux en ligne par le cloître Cloître de la cathédrale de Fréjus, 17 septembre 2021 10:00, Fréjus. Journée du patrimoine 2021 Cloître de la cathédrale de Fréjus. Gratuit

17 – 19 septembre Livret jeux en ligne par le cloître * Au sein du groupe épiscopal de la ville médiévale de Fréjus, le cloître constituait un lieu de transition entre les rues de la ville et la nef de la cathédrale.

Ouvert sur le monde, à une époque où l’image figurée est rare et suscite la fascination, le cloître comporte un décor peint composé de centaines de figures humaines ou animales, hybrides ou réalistes. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 13h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

A télécharger sur le site

Cloître de la cathédrale de Fréjus rue de Fleury 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var

04 94 51 26 30 http://www.cloitre-frejus.fr/

