18 et 19 septembre Visite guidée du Clocher de Trescalan * Clocher de Trescalan Situé sur un des points hauts de La Turballe le clocher de Trescalan vous offre un panorama exceptionnel. Tout en découvrant l’histoire de l’église de Trescalan, affrontez les 110 marches pour atteindre un belvédère à près de 60m du niveau de la mer, avec une vue à 360° sur la Presqu’île : Le Pays Blanc et le Pays Noir, Loire et Vilaine, les îles du Morbihan….

Un panorama époustouflant ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Participation libre, Pass sanitaire demandé

Clocher de l’eglise de trescalan Place des anciens combattants TRESCALAN, 44420 La Turballe La Turballe 44420 Loire-Atlantique

Clocher d’une hauteur de 33m qui se dresse sur le coteau à 45m au dessus du niveau de la mer. Pur accéder à la plateforme érigée en 1938 il faut gravir 110 marches

