Val-de-Briey Cité Radieuse le Corbusier Meurthe-et-Moselle, Val-de-Briey Visitez l’œuvre du Corbusier de la Meurthe-et-Moselle Cité Radieuse le Corbusier Val-de-Briey Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Val-de-Briey

Visitez l’œuvre du Corbusier de la Meurthe-et-Moselle Cité Radieuse le Corbusier, 19 septembre 2021 14:15, Val-de-Briey. Journée du patrimoine 2021 Cité Radieuse le Corbusier. Gratuit|Sur inscription lapremiererue@gmail.com, 03 82 20 28 55

Dimanche 19 septembre, 14h15 Visitez l’œuvre du Corbusier de la Meurthe-et-Moselle * Profitez de ce week-end patrimonial pour visiter le bâtiment du Corbusier et découvrir un appartement témoin meublé 1960. L’association La Première Rue dont les locaux sont situés au 1er étage de la Cité Radieuse Le Corbusier de Briey proposera deux départs de visite guidée à 14h15 et 16h15. *

dimanche 19 septembre – 14h15 à 18h00

*

Gratuit. Sur inscription. Départ des visites guidées : 14h15 et 16h15. Limitée à 25 personnes, masque et gel obligatoire pour les visites.

Cité Radieuse le Corbusier 1 avenue du Dr Pierre Giry, 54150 Briey Val-de-Briey 54150 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13355989.jpg 03 82 20 28 55 http://www.lapremiererue.fr/

La Cité Radieuse est l’une des cinq « Unités d’habitation » créées par Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier. Elle fut édifiée entre 1959 et 1960. Symbole de modernité, elle est construite en béton, avec ces façades aux couleurs primaires, ces duplex imbriqués, montants et descendants, aux larges baies vitrées qui baignent les intérieurs dans une douce lumière, le tout supporté par cette forêt de pilotis fichés dans le sol, tels les ancres d’un paquebot. Utopie, laissée à l’abandon, aujourd’hui encore architectes et défenseurs œuvrent pour sa sauvegarde. Découverte des lieux par l’association La Première Rue.

Crédits : ©Claude Humbert, sous licence Creative Commons Gratuit|Sur inscription ©Agence Vital-design

Détails Heure : 14:15 - 18:00 Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Val-de-Briey Autres Lieu Cité Radieuse le Corbusier Adresse 1 avenue du Dr Pierre Giry, 54150 Briey Ville Val-de-Briey Age minimum 6 Age maximum 90 lieuville Cité Radieuse le Corbusier Val-de-Briey