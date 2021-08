La Roche-Posay Cité Médiévale La Roche-Posay, Vienne Voyage dans le temps : découverte de la cité médiévale ! Cité Médiévale La Roche-Posay Catégories d’évènement: La Roche-Posay

Vienne

Voyage dans le temps : découverte de la cité médiévale ! Cité Médiévale, 18 septembre 2021 15:00, La Roche-Posay. Journée du patrimoine 2021 Cité Médiévale. Gratuit 05 49 19 13 00, office@larocheposay-tourisme.com

18 et 19 septembre Voyage dans le temps : découverte de la cité médiévale ! * *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

*

Gratuit. Plus d’informations : contacter l’Office de Tourisme et du Thermalisme. Rdv : devant l’Office de Tourisme.

Cité Médiévale Le bourg, 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location31378897.jpg?_ts=1626701466539 05 49 19 13 00 http://www.larocheposay.com

Ville fortifiée au Moyen Âge dont il subsiste des vestiges.

Crédits : ©Office de tourisme La Roche-Posay Gratuit ©OT de La Roche-Posay

Détails Catégories d’évènement: La Roche-Posay, Vienne Autres Lieu Cité Médiévale Adresse Le bourg, 86270 La Roche-Posay Ville La Roche-Posay Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Cité Médiévale La Roche-Posay