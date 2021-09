Visite libre de La collégiale Saint-Aubin Cité médiévale, 18 septembre 2021 10:00, Guérande.

Journée du patrimoine 2021 Cité médiévale. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite libre de La collégiale Saint-Aubin

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Visite hors des offices religieux, port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.



Cité médiévale de Guérande, 44350 Guérande, Loire-Atlantique

Guérande est à la fin du Moyen Age le centre religieux, administratif et économique de la presqu’île, dont la richesse se fonde sur le commerce du sel et du vin. Avec ses 1 300 m de fortifications, ses quatre portes et ses six tours, l’enceinte urbaine de Guérande est aujourd’hui l’une des mieux conservées de France et la plus complète de Bretagne. La porte Saint-Michel, construite au milieu du XVe s. et restaurée à la fin du XIXe s., est le monument emblématique de la ville.

Crédits : Ville de Guérande Gratuit