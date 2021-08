Issigeac Cité médiévale d'Issigeac Dordogne, Issigeac Découvrez l’histoire de la cité médiévale Cité médiévale d’Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Issigeac

Découvrez l’histoire de la cité médiévale Cité médiévale d’Issigeac, 18 septembre 2021 15:30, Issigeac. Journée du patrimoine 2021 Cité médiévale d’Issigeac. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez l’histoire de la cité médiévale * Participez à la découverte de la cité médiévale : son histoire, ses anecdotes et ses plus belles maisons ! Issigeac, cité médiévale entourée de bastides, vous surprendra par la beauté de ses maisons et son architecture du XIIIe au XVIIe siècle. Cette visite guidée vous amènera à la découverte de son riche passé depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à aujourd’hui. *

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h45

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h45

*

Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.

Cité médiévale d’Issigeac Place du Château, 24560 Issigeac Issigeac 24560 Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location66101012.jpg?_ts=1629380800714 05 53 58 79 62 http://www.issigeac.fr

Cité médiévale de forme circulaire avec des petites ruelles et de nombreuses maisons à pans de bois et en pierre datant du XIIIe au XVIIe siècle.

Crédits : © OT PSP Gratuit ©Office de Tourisme d’Issigeac

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Issigeac Autres Lieu Cité médiévale d'Issigeac Adresse Place du Château, 24560 Issigeac Ville Issigeac lieuville Cité médiévale d'Issigeac Issigeac