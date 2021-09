Rodemack Cité médiévale de Rodemack - Office de Tourisme Moselle, Rodemack Découverte guidée du village de Rodemack pour enfants (6-12 ans) Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme Rodemack Catégories d’évènement: Moselle

Découverte guidée du village de Rodemack pour enfants (6-12 ans) Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme, 18 septembre 2021 13:30, Rodemack. Journée du patrimoine 2021 Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme. Gratuit|Sur inscription otcommunautaire@cc-ce.com, 03 82 56 00 02

18 et 19 septembre Découverte guidée du village de Rodemack pour enfants (6-12 ans) * Vous êtes un enfant entre 6 et 12 ans ? Alors partez à la découverte des indices et témoins de la vie médiévale à Rodemack. Qu’est-ce qu’un bailli, un blason ou un jardin des simples ? Vous le découvrirez au cours de cette visite guidée. Attention, un adulte accompagnant est obligatoire. *

samedi 18 septembre – 13h30 à 14h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 14h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

Gratuit. Réservation par e-mail ou par téléphone. Attention, un adulte accompagnant est obligatoire. Jauges limitées à 20 personnes. Le terrain est pavé, merci de vous munir de chaussures confortables pour la marche

Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme Place des Baillis, 57570 Rodemack Rodemack 57570 Moselle

• Visites guidées de l’office de tourisme • Aujourd’hui inscrite à l’inventaire des Monuments historiques, Rodemack est classé parmi les «Plus Beaux Villages de France». C’est en 1977 que Rodemack acquiert le titre de «Village de France», pour devenir en 1987 membre de l’association des « Plus Beaux Villages de France », qui compte aujourd’hui environ 150 villages. Construite sur les soubassements d’un château médiéval fondé par les Seigneurs de Rodemack au XIIe siècle, la Citadelle de Rodemack puise ses racines au Moyen Âge. Son histoire et son architecture sont marquées par ses nombreuses constructions et restaurations.

