Aubusson Cité internationale de la tapisserie Aubusson, Creuse Découvrez la Cité internationale de la tapisserie Cité internationale de la tapisserie Aubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Creuse

Découvrez la Cité internationale de la tapisserie Cité internationale de la tapisserie, 18 septembre 2021 11:00, Aubusson. Journée du patrimoine 2021 Cité internationale de la tapisserie. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez la Cité internationale de la tapisserie * *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h15

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h45

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h15

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h45

*

Gratuit. Entrée libre.

Cité internationale de la tapisserie Rue des arts, 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location86153285.jpg 05 55 66 66 66 http://www.cite-tapisserie.fr/

La Cité internationale de la tapisserie occupe un bâtiment de 1969 dont la réhabilitation s’achève en 2016. Elle abrite des collections du XVe au XXIe siècle.

Crédits : ©Cité internationale de la tapisserie Gratuit ©Daniel Rousselot

Détails Catégories d’évènement: Aubusson, Creuse Autres Lieu Cité internationale de la tapisserie Adresse Rue des arts, 23200 Aubusson Ville Aubusson lieuville Cité internationale de la tapisserie Aubusson