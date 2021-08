Troyes Cité du vitrail Aube, Troyes Exposition photographique figurant les ouvriers sur le chantier pendant les travaux Cité du vitrail Troyes Catégories d’évènement: Aube

Exposition photographique figurant les ouvriers sur le chantier pendant les travaux Cité du vitrail, 17 septembre 2021 00:00, Troyes. Journée du patrimoine 2021 Cité du vitrail. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Exposition photographique figurant les ouvriers sur le chantier pendant les travaux * Présentation des différentes corporations de métiers et des ouvriers ayant œuvré à la restauration du bâtiment. Exposition située rue Roger Salengro, sur le mur de l’Hôtel-Dieu-le-Comte. *

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

Gratuit. Entrée libre.

Cité du vitrail 1 rue Roger Salengro, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube

https://cibul.s3.amazonaws.com/location37965369.jpg 03 25 42 52 87 http://www.cite-vitrail.fr

Installée à proximité de la cathédrale dans une dépendance XVIIIe de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte, la Cité du vitrail, service du département de l’Aube, se situe au cœur de Troyes. Alors que le vitrail est parfois difficile d’accès, tout est à hauteur de regard à la Cité du vitrail. Pour la première fois, la proximité des œuvres est idéale pour aborder le vitrail sur tous les plans: esthétique, artistique, scientifique, historique et technique. Sur 150 m², le parcours de l’exposition offre à voir des œuvres originales s’étendant du XIIe siècle à nos jours, prêtées pour quelques mois par leurs propriétaires (institutions muséales, État, communes, particuliers, atelier de peintre-verrier, etc.).

