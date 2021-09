Mulhouse Cité du Train - Patrimoine SNCF Haut-Rhin, Mulhouse Visite guidée | Des ateliers au musée: les 50 ans de la Cité du Train Cité du Train – Patrimoine SNCF Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Visite guidée | Des ateliers au musée: les 50 ans de la Cité du Train
Cité du Train – Patrimoine SNCF, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Visite guidée | Des ateliers au musée: les 50 ans de la Cité du Train * Des premières réflexions lors de l’Exposition Universelle de Paris en 1900 à son ouverture en 1971, le musée vous invite à découvrir son histoire et dévoile ses secrets. En 2021, la Cité du Train-Patrimoine SNCF de Mulhouse fête ses 50 ans. Autrefois « Musée Français du Chemin de Fer », l’établissement accueille le public depuis 1971 et partage avec lui l’incroyable épopée du rail, dont la particularité est de nous raconter à la fois la France, les Français et le territoire. À travers sa collection unique de matériels roulants, de maquettes, d’objets ferroviaires, d’affiches et d’objets d’art, la Cité du Train témoigne ainsi de deux siècles d’histoire des chemins de fer en France – des premières locomotives à vapeur au TGV – et s’impose aujourd’hui comme le plus grand musée ferroviaire d’Europe. Ce musée est avant tout une grande aventure humaine, tout comme l’histoire du transport ferroviaire. C’est en 1900, à la clôture de l’exposition universelle de Paris que naît l’idée d’un musée du chemin de fer en France. Pourtant, ce n’est qu’en 1965 qu’un industriel mulhousien travaillant dans le textile et passionné par le monde ferroviaire, Jean-Mathis Horrenberger, se lance dans le projet d’une vie : ouvrir le premier musée français consacré au chemin de fer, à Mulhouse. À travers cette visite guidée, le musée vous invite à découvrir son histoire et dévoile les secrets de cette aventure humaine, esthétique et technique. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

17€, réduit : 15€, moins de 17 ans : 13,50€. Sur inscription.

Cité du Train – Patrimoine SNCF
2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location18212842.jpg +33 (0)3 89 42 83 33 https://www.citedutrain.com

La Cité du Train, musée du patrimoine SNCF à Mulhouse (Alsace), vous fait revivre la grande aventure des chemins de fer en France, depuis ses origines en 1827 jusqu’à nos jours.

©Cité du Train – Patrimoine SNCF
©Nicolas Muguet | Cité du Train – Patrimoine SNCF

