Découverte ludique de la colline de Sion Cité des paysages, 18 septembre 2021 14:30, Saxon-Sion.

Journée du patrimoine 2021 Cité des paysages. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 14h30, 15h30, 16h30

Découverte ludique de la colline de Sion

*

*

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

*

Gratuit. Départs à l’accueil de la Cité des paysages. Durée : 1h. Tout public.



Cité des paysages 13 rue Notre-Dame, 54330 Saxon-Sion Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location28663735.jpg 03 83 25 17 53 http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

Inaugurée en juin 2015 par Ségolène Royal, ancienne ministre de l’Écologie, la Cité des paysages est un espace culturel et pédagogique et aussi un espace citoyen qui a pour but de développer les compétences de chacun en lien avec les enjeux planétaires.

Ouverte au grand public et plus particulièrement aux enfants et à leurs familles, la Cité est également un laboratoire de recherche destiné aux réseaux universitaires et scientifiques sur les questions des paysages, de la biodiversité et de la transition énergétique.

C’est un lieu d’échanges d’expériences, de ressources et de formation pour toutes celles et ceux qui étudient, font et vivent les paysages à l’échelle du département, de la région et de la Grande région européenne : architectes, agriculteurs, urbanistes, associations de préservation et d’éducation à l’environnement, élus et techniciens des collectivités et des institutions, etc…

La Cité des paysages se situe au cœur de la colline de Sion dans l’ancien couvent des Pères Oblats rénové et transformé dans le respect du patrimoine et de l’esprit du lieu.

Crédits : ©Flypixel Gratuit ©cd54