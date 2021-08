Pessac Cité des Castors Gironde, Pessac Découvrez la cité des Castors de Pessac, patrimoine du XXe siècle Cité des Castors Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Pessac

Découvrez la cité des Castors de Pessac, patrimoine du XXe siècle Cité des Castors, 17 septembre 2021 10:00, Pessac. Journée du patrimoine 2021 Cité des Castors. Gratuit|Sur inscription 06 76 74 43 78, asso.cult.castors@free.fr

17 – 19 septembre Découvrez la cité des Castors de Pessac, patrimoine du XXe siècle * Une citée caractérisée par une « philosophie » pétrie de solidarité, d’entraide et de partage … Une occasion d’évoquer, avec les habitants, les personnages qui ont donné leur nom aux voies et places de ce quartier.

Avec la participation de l’Association Culturelle des Castors de Pessac. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 09h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 10h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h30

*

Gratuit. Sur inscription. Balade pédestre commentée d’une durée de 1h30. Rendez-vous : à l’angle des avenues Saint-Exupéry et Pierre Cérésole (n°1), près du château d’eau.

Cité des Castors 65, avenue du général Leclerc 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location67923449.jpg 06 76 74 43 78 https://citescastorsdefrance.fr/ https://www.cites-castors.com/

Première Cité Castor de France

Label “Patrimoine du XXe siècle” et “Architecture contemporaine remarquable”.

Crédits : ©Ville de Pessac Gratuit|Sur inscription ©Association Culturelle des Castors de Pessac

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pessac Autres Lieu Cité des Castors Adresse 65, avenue du général Leclerc 33600 Pessac Ville Pessac lieuville Cité des Castors Pessac