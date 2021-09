Tracy-le-Mont Cité des Brossiers 56 (ancien n°2) rue de Nervaise 60170 Ollencourt/Tracy-le-Mont Oise, Tracy-le-Mont Visites commentées de l’Association pour le Musée des Brosseries de l’Oise Cité des Brossiers 56 (ancien n°2) rue de Nervaise 60170 Ollencourt/Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont Catégories d’évènement: Oise

Visites commentées de l’Association pour le Musée des Brosseries de l’Oise Cité des Brossiers 56 (ancien n°2) rue de Nervaise 60170 Ollencourt/Tracy-le-Mont, 18 septembre 2021 10:00, Tracy-le-Mont. Journée du patrimoine 2021 Cité des Brossiers 56 (ancien n°2) rue de Nervaise 60170 Ollencourt/Tracy-le-Mont. Gratuit|Sur inscription 06 81 38 34 16

18 et 19 septembre Visites commentées de l’Association pour le Musée des Brosseries de l’Oise * Visite commentée de l’ancien site industriel de la brosserie Commelin-Brenier (1873/1955) et de l’ espace patrimoine (30 mn) À la Belle-Époque, Tracy-le-Mont est la capitale de la brosserie fine. Les brosses de luxe des brosserie du village sont exportées dans le monde entier. Depuis 39 ans, l’Association pour le Musée des Brosseries de l’Oise (AMBO) sauve le patrimoine et la mémoire des brossiers de l’Oise (10 000 objets). Ce voyage dans le temps vous fera découvrir les multiples facettes du métier d’art de la brosserie fine : Présentation historique du site, de la brosserie dans l’Oise et de ses savoir-faire ; des étapes de fabrication (de l’os à la brosse à dents, du citronnier à la brosse à cheveux) ; du travail des femmes ; du paternalisme et des particularités (brossières aveugles ; Tracy au Japon…). Présentation des collections : bosses à dents en os, brosses à moustaches en ivoire, brosses à tête en olivier… Présentation historique du dernier séchoir à os et à bois des Hauts-de-France restauré en 2019/2021 (label mission Stéphane Bern & label fondation du patrimoine). *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Inscription obligatoire : visites commentées, 15 visiteurs max./groupe. Pass sanitaire demandé à l’entrée du site. Pour cause de travaux, l’espace patrimoine est susceptible d’être déplacé dans un local accessible par un escalier extérieur.

Cité des Brossiers 56 (ancien n°2) rue de Nervaise 60170 Ollencourt/Tracy-le-Mont Rue de Nervaise 60170 Ollencourt/Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont 60170 Oise

06 60 13 31 99

À la Belle-Époque, les brosses de luxe de Tracy-le-Mont, sont exportées dans le monde entier. Le village est alors le berceau de la brosserie fine.

Depuis 1982, l’Association pour le Musée des Brosseries de l’Oise (AMBO) préserve et valorise le patrimoine et la mémoire des brossiers de l’Oise (10 000 objets). Les bénévoles vous feront découvrir les multiples facettes du métier d’art de la brosserie fine.

Conditions exceptionnelles de visites liées au coronavirus (masque obligatoire + gel hydroalcoolique) :

Visites commentées (20 à 30 mn) sur réservation (attention, groupe de 9 visiteurs) dans l’espace d’exposition de l’AMBO sur le site de l’ancienne brosserie Commelin-Brenier (1873/1955).

Sujets évoqués : savoir-faire ; travail à domicile des femmes, paternalisme, présentation de collections (brosses à dents en os, brosses à moustaches en ivoire ou brosses à tête en olivier ou en ébène, outils et machines…)

