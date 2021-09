Paris Cité de l'architecture et du patrimoine Paris Exposition augmentée Notre-Dame de Paris – HistoPad – Cité de l’architecture & du patrimoine Cité de l’architecture et du patrimoine Paris Catégorie d’évènement: Paris

18 et 19 septembre Exposition augmentée Notre-Dame de Paris – HistoPad – Cité de l’architecture & du patrimoine * Grâce à la réalité augmentée de l’HistoPad permettant des reconstitutions immersives et interactives, les visiteurs équipés de tablettes pourront remonter le temps pour découvrir les travaux de restauration de la cathédrale par Viollet-le-Duc et plonger au cœur des opérations de sécurisation du monument menées depuis l’incendie de la cathédrale, en attendant la reconstruction des parties disparues. Une immersion virtuelle dans le passé et le présent de la cathédrale réalisée par la start-up française, à l’initiative de l’établissement public pour la reconstruction de Notre-Dame Histovery et parrainée par L’Oréal. En partenariat avec la start-up Histovery sous le parrainage de L’Oréal. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Accès libre à cette activité, sans réservation

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro 75116 Paris Paris 75016 Paris

La Cité de l’architecture & du patrimoine est installée dans le Palais de Chaillot, sur le parvis du Trocadéro et offre un point de vue imprenable sur la tour Eiffel. L’un des plus grands centres d’architecture au monde qui abrite un musée, une bibliothèque, un auditorium, une école pour architectes, une librairie spécialisée et un restaurant. 22 000m², où il fait bon découvrir, regarder, apprendre, construire, s’amuser… La Cité propose une expérience inédite : un tour de France des plus belles constructions du Moyen-Âge à nos jours. Maquettes et reproductions grandeur nature ; Un musée de l’architecture en 3D ! Ouverte toute l’année : collections, expositions, visites guidées, activités pour enfants et en familles. Appréhender l’architecture et mieux connaître le paysage qui nous entoure est à la portée de tous à la Cité. L’ensemble des programmes sont à retrouver sur citedelarchitecture.fr

