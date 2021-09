Découverte de la Citadelle en musique Citadelle – Musée National de la Marine, 18 septembre 2021 10:00, Port-Louis.

Journée du patrimoine 2021 Citadelle – Musée National de la Marine. Gratuit

18 et 19 septembre

Découverte de la Citadelle en musique

*

Samedi et dimanche, vous pourrez rencontrer les bénévoles de la SNSM pour vous sensibiliser à la sécurité en mer et participer à des démonstrations.

Le samedi de 14h à 18h, le Brittany Pipe Band de Lorient et le Club Kilt du Pays de Lorient animeront la citadelle à travers leur musique.

Le dimanche à partir de 15h, dans le cadre de Jazz Quartiers d’été porté par la ville de Port-Louis, le duo Flow (François Ripoche, saxophoniste et Gabriel Um, danseur) présente une création sur l’un des sites remarquables de Port-Louis : le parc à boulets du Musée National de la Marine. Un saxophoniste et un danseur dialoguent, s’observent, s’écoutent dans le contexte d’un cadre prestigieux. lors d’une forme improvisée en résonnance avec l’espace environnant.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Gratuit



Citadelle – Musée National de la Marine Avenue du Fort de l’Aigle, 56290, Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location31804079.jpg 02 97 82 56 72 http://www.musée-marine.fr

La citadelle élevée par les Espagnols qui occupèrent Port-Louis lors des guerres de religion, a été remaniée et agrandie sous Louis XIII de 1616 à 1622. Cette construction imposante abrite plusieurs types de collections axées autour de l’histoire maritime locale et du passé de la place forte. Elle acquit sa renommée au XVIIe siècle avec le développement du port et des magasins de L’Orient (Lorient) avant de connaître l’oubli.

Crédits : Musée national de la Marine Port-Louis© Arnaud Fux Gratuit Le Coz – MnM