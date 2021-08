Givet Citadelle de Givet Ardennes, Givet Découverte d’une place forte héritée du Saint-Empire romain germanique Citadelle de Givet Givet Catégories d’évènement: Ardennes

Givet

Journée du patrimoine 2021
Citadelle de Givet.
03 24 56 96 87

17 – 19 septembre
Découverte d'une place forte héritée du Saint-Empire romain germanique

vendredi 17 septembre – 10h30 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h30

Gratuit -6 ans. Entrée libre.

Citadelle de Givet
1 route sous Charlemont, 08600 Givet
Givet 08600
Ardennes

03 24 40 59 12
http://www.charlemont-citadelle-de-givet.fr

Fondée en 1555 par Charles Quint, roi d’Espagne et empereur du Saint-Empire romain germanique, la place forte Charlemont-Givet deviendra française suite au traité de Nimègue, en 1678. Elle sera remise au roi de France Louis XIV en 1680, et sera inspectée par Vauban qui la remaniera afin d’en faire le verrou de la Meuse. En 1914, elle subit un intense bombardement qui détruira le village de Givet-Charlemont. Les ruines seront remontées lors de l’ouverture du Centre Commando en 1962 et deviendront le « village de combat ».

Citadelle de Givet
1 route sous Charlemont, 08600 Givet
Givet