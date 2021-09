Forcalquier Citadelle de Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Ouverture exceptionnelle des chapelles de Forcalquier Citadelle de Forcalquier Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier

Ouverture exceptionnelle des chapelles de Forcalquier Citadelle de Forcalquier, 18 septembre 2021 15:00, Forcalquier. Journée du patrimoine 2021 Citadelle de Forcalquier. Gratuit

18 et 19 septembre Ouverture exceptionnelle des chapelles de Forcalquier * Venez découvrir les 5 chapelles de Forcalquier !

Chapelle Notre-Dame-de-Provence, à la Citadelle

Chapelle Notre-Dame-de-Fougères, ancienne route de Dauphin

Chapelle Saint-François, Couvent des Cordeliers

Chapelle Saint-Pancrace, avenue Jean Giono

Chapelle Saint-Marc, chemin de Saint-Marc *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

*

Citadelle de Forcalquier Rue de la Citadelle, 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Crédits : @hauteprovencetourisme Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Autres Lieu Citadelle de Forcalquier Adresse Rue de la Citadelle, 04300 Forcalquier Ville Forcalquier lieuville Citadelle de Forcalquier Forcalquier