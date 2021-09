Plongez dans l’histoire de la citadelle Citadelle de Bitche, 18 septembre 2021 10:00, Bitche.

Journée du patrimoine 2021 Citadelle de Bitche. Tarif préférentiel 03 87 96 18 82

18 et 19 septembre

Plongez dans l’histoire de la citadelle

Les petites comme les grandes portes de la citadelle de Bitche s’ouvrent pour vous offrir une vision atypique du monument en lien avec son actualité.

Nul voyageur ne saurait, au détour de ces collines boisées des Vosges du Nord, rester indifférent à la découverte de la citadelle de Bitche. Cette massive forteresse, perchée sur un vertigineux éperon rocheux, domine la petite bourgade qui se love à ses pieds.

Le célèbre maréchal de Vauban signa les plans de la citadelle dont la construction s’acheva sous la direction de Louis de Cormontaigne au XVIIIe siècle.

L’histoire de la citadelle vous est magistralement déployée au cœur de ses retranchements souterrains et ses anciennes casernes. Vous y revivrez le terrible siège de 1870 au cours d’une animation audio-viduelle unique en son genre et parcourrez virtuellement un plan-relief original datant de 1794. Un musée et une série de panneaux complètent enfin ce panorama historique et fonctionnel de l’ouvrage.

Au programme pour les Journées européennes du patrimoine :

L’accès au plateau supérieur, au musée et au plan-relief sera gratuit exceptionnellement.

Les équipements classiques de visite des souterrains de la citadelle sont proposés à tarifs réduits : le parcours cinématographique est accessible au tarif individuel adulte de 8€ au lieu de 10€ et individuel 7-17 ans de 6€ au lieu de 8€ (les réductions sur les tarifs déclinés seront appliquées en conséquence).

En plus de toutes les possibilités de visite précitées qui sont proposées ordinairement, les JEP sont aussi le rendez-vous de traditionnelles visites dites “insolites” de recoins mystérieux de la citadelle : (mise en ligne et réservations ouvertes dès le premier septembre)

http://www.citadelle-bitche.com/site/agenda_detail.php?id_agenda=164&id_groupe=

Cette année, la citadelle fait l’objet de travaux de restauration. En collaboration avec les services du patrimoine et ceux de l’entreprise attributaire des travaux, des visites de chantiers vous seront ouvertes sur réservation (mise en ligne et réservations ouvertes dès le premier septembre) : http://www.citadelle-bitche.com/site/agenda_detail.php?id_agenda=165&id_groupe=

Dans le prolongement du cent-cinquantenaire de la guerre de 1870 et du siège de Bitche, des expositions temporaires et inédites vous sont ouvertes dans la chapelle et dans l’ancienne boulangerie (accès gratuit exceptionnellement pour les JEP) :

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

Accès gratuit exceptionnellement au plateau supérieur, aux musées et aux expositions. Tarif réduit pour le parcours dans les souterrains. Réservation obligatoire pour les visites insolites et visites de chantier.



Citadelle de Bitche Rue des tilleuls, 57230 Bitche Bitche 57230 Moselle

Au sommet d’une barre rocheuse, cette forteresse du XVIIIe siècle déploie ses puissantes murailles flanquées de bastions. Entre 1680 et 1754, Vauban et Cormontaigne ont successivement œuvré à son édification pour le compte des rois de France. On lui devine toutes les caractéristiques de l’architecture militaire de son temps.

