Vendredi 17 septembre, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Visite exposition Marcher, Naviguer, échanger. La carte et le territoire à l’âge des Troubadours * Pascal Caumont est un chanteur, concertiste et professeur de musique spécialiste de musique traditionnelle méditerranéenne (occitane, catalane) au Conservatoire de Toulouse. Il est le fondateur et dirigeant des groupes de polyphonie Vox Bigerri et Albada.

À travers ces deux ateliers à destination du jeune public, il s’agira ici de sensibiliser les participant(e)s aux différentes approches du chant à travers une méthodologie novatrice et atemporelle. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

*

CIRDÒC – Mediatèca occitana 1 bis boulevard Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault

https://cibul.s3.amazonaws.com/location81895475.jpg 0467118510 http://locirdoc.fr/

Le CIRDÒC est l’établissement public à vocation inter-régionale chargé de la sauvegarde, de la promotion et de la diffusion du patrimoine et de la création occitans.

