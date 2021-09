Mouroux Circuit visite de l'Eglise et de la Mairie Mouroux, Seine-et-Marne Visite de la Mairie et de l’Eglise Circuit visite de l’Eglise et de la Mairie Mouroux Catégories d’évènement: Mouroux

Visite de la Mairie et de l’Eglise Circuit visite de l’Eglise et de la Mairie, 18 septembre 2021 14:00, Mouroux. Journée du patrimoine 2021 Circuit visite de l’Eglise et de la Mairie. Gratuit 01 64 03 88 13

18 et 19 septembre Visite de la Mairie et de l’Eglise * Par groupe de 5 personnes, sur inscription (01.64.03.88.13) vous pourrez visiter la Mairie, visite commentée ainsi que l’Église, siutées Place de la Mairie. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit pour tous

Circuit visite de l’Eglise et de la Mairie Place de la Mairie 77120 mouroux Mouroux 77120 Seine-et-Marne

0164038813 http://www.ville-mouroux.fr https://www.facebook.com/Mourouxetseshameaux/

visite guidé de la mairie. Bâtie en 1860, son architecture typique en fait un bâtiment remarquable.

