Circuit en extérieur du Quartier des Halles Circuit “quartier des halles”, 18 septembre 2021 14:00, Paris.

Samedi 18 septembre, 14h00, 16h30

Le circuit permettra de visiter la Canopée et les nouveaux jardins, d’évoquer le cimetière des Innocents et le célèbre mange-tout, les derniers instants d’Henri IV, l’horrible pilori, le triste puits d’amour, d’admirer façade de l’église Saint-Eustache et de terminer par l’incroyable tour astronomique de Catherine de Médicis et le nouveau musée d’Art Contemporain de la Bourse

Tarif special: 4€

gratuit jusqu’à 15 ans

Tarif: 4€ Gratuit jusqu’à 15 ans Nombre limité Masque obligatoire



Le parcours permettra entre autre : – d’évoquer son histoire et son évolution : celle du cimetière des Innocents et le célèbre mange-tout, le pilori, le puits d’amour ; – d’admirer la façade de l’église Saint-Eustache, des cours d’hôtels particuliers étonnantes ; – et de terminer par l’incroyable tour astronomique de Catherine de Médicis.

