Vétheuil Circuit "Porte ouverte visite et animation florale" Val-d'Oise, Vétheuil Porte ouverte visite et animation florale Circuit “Porte ouverte visite et animation florale” Vétheuil Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Vétheuil

Porte ouverte visite et animation florale Circuit “Porte ouverte visite et animation florale”, 18 septembre 2021 10:30, Vétheuil. Journée du patrimoine 2021 Circuit “Porte ouverte visite et animation florale”. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Porte ouverte visite et animation florale * Porte ouverte sur cette ancienne serre construite dans les années 3.

Présentation de l’histoire de la serre ainsi et que la présentation du projet de réhabilitation.

Nous vous proposeront des bouquets et composition florales à la vente par la fleuriste porteuse du projet. Prise de photo artistique dans un décor une photographe professionnelle. CollationCollation. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 17h00

*

Entrée gratuite, compositions et photos payant aux tarifs adapté à voir sur place

Circuit “Porte ouverte visite et animation florale” 36 avenue Claude Monet 95510 Vétheuil Vétheuil 95510 Val-d’Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location28530851.jpg +33 1 34 78 17 36 https://www.facebook.com/carole.correiamancapoul

Une ancienne serre horticole, construite avec des matériaux de la première guerre mondiale par un ferrailleur. C’était un lieu de culture horticole qui serait à fleurir un ensemble de propriété situé en bord de Seine. La propriété qui inclus les sont aujourd’hui la propriété de Monsieur et Madame Viau anciens paysagiste. Un projet de réhabilitation est en cours pour y installer une boutique de fleuriste.

Ses journées seront l’occasion de raconter l’histoire de cette serre et de présenter la future activité de vente de fleurs par des compositions et bouquets fleuries en présence de la fleuriste et d’une photographe professionnelle.

Crédits : Image personnelle Gratuit Photo personnelle

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Vétheuil Autres Lieu Circuit "Porte ouverte visite et animation florale" Adresse 36 avenue Claude Monet 95510 Vétheuil Ville Vétheuil Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Circuit "Porte ouverte visite et animation florale" Vétheuil