Samedi 18 septembre, 10h00 Circuit pédestre dans le bourg (et l’histoire) d’Aubenton * En vous rendant sur le parvis de l’église Notre-Dame d’Aubenton aux heures indiquées, vous pourrez profiter, pendant environ 1h30, et sur 2 à 3 km de marche, des explications et anecdotes diverses racontées par un passionné de patrimoine et de Thiérache… *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

Départs depuis le parvis de l’église à 10h, 12h, 14h, et 16h.

Aubenton abritait une garnison à l’époque gallo-romaine. Les seuls vestiges en sont les élévations du chemin des Remparts. Plus tard, de l’enceinte de 1348, qui comptait 3 portes et 6 à 8 tours, il ne reste que deux tours.

Les ruelles : ruelle du Moustier, ruelle du Sac, ruelle du Sang, toutes bordées de hauts murs en pierre calcaire provenant des anciennes fortifications. Voilà des noms qui évoquent les tragiques épisodes des guerres, du 14ème au 16ème siècle. Elles seront découvertes, comme les rives du Ton, avec bien d’autres choses, en participant aux visites pédestres organisées et commentées par Francis Kalvas, président de l’association “Randonnées en Thiérache”, et conteur. Un plongeon dans l’Histoire, nourri d’anecdotes…

Crédits : Bernard Gréhant (détail de miniature siège d’Aubenton – Jehan de Frossart BNF) Gratuit Bernard Gréhant

