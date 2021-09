Viry-Châtillon Circuit patrimonial "Du Plateau à l'Aérodrome" Essonne, Viry-Châtillon Découverte patrimoniale : du Plateau à l’Aérodrome Circuit patrimonial “Du Plateau à l’Aérodrome” Viry-Châtillon Catégories d’évènement: Essonne

Viry-Châtillon

Découverte patrimoniale : du Plateau à l’Aérodrome Circuit patrimonial “Du Plateau à l’Aérodrome”, 18 septembre 2021 14:00, Viry-Châtillon. Journée du patrimoine 2021 Circuit patrimonial “Du Plateau à l’Aérodrome”. Gratuit|Sur inscription 0178840307

Samedi 18 septembre, 14h00 Découverte patrimoniale : du Plateau à l’Aérodrome * Partez à la découverte de l’histoire locale et du patrimoine architectural et naturel lors d’une promenade ponctuée d’anecdotes, d’observations et d’explications. Rendez-vous au croisement de l’Avenue du Président Kennedy et du rond-point Amédée Gordini pour découvrir une partie de l’histoire de Viry-Chatillon et terminer la promenade par la visite d’un lieu emblématique : l’Aérodrome de Port-Aviation. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

*

Circuit patrimonial “Du Plateau à l’Aérodrome” 1 avenue du Président Kennedy 91170 Viry-Chatilllon Viry-Châtillon 91170 Plateau Essonne Crédits : Ville de Viry-Chatillon Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 14:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Essonne, Viry-Châtillon Autres Lieu Circuit patrimonial "Du Plateau à l'Aérodrome" Adresse 1 avenue du Président Kennedy 91170 Viry-Chatilllon Ville Viry-Châtillon lieuville Circuit patrimonial "Du Plateau à l'Aérodrome" Viry-Châtillon