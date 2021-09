Versailles Circuit "Le quartier Saint Louis au temps de ses Rois" Versailles, Yvelines Le quartier Saint-Louis au temps de ses Rois Circuit “Le quartier Saint Louis au temps de ses Rois” Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Samedi 18 septembre, 19h00 Le quartier Saint-Louis au temps de ses Rois * L’association Héritages, en partenariat avec la Mairie de Versailles, vous propose un évènement hors du commun et hors du temps.

Pendant 40 minutes, vous pourrez redécouvrir le quartier Saint Louis à Versailles grâce à une promenade théâtralisée. Vous serez ainsi replongé dans l’Histoire de ce quartier.

À chaque étape de la visite, quelques illustres personnages de leur temps vous attendront pour faire revivre ces monuments. Horaires – Samedi 18 septembre de 19h à 23h

Départ toutes les 20 minutes au croisement de la rue de l’Indépendance Américaine et de la rue Saint-Julien Inscription et passe sanitaire obligatoires *

samedi 18 septembre – 19h00 à 23h00

Passe sanitaire obligatoire

