Hauteluce Circuit des chapelles d'Hauteluce Départ : église d’Hauteluce Hauteluce, Savoie Visite guidée des chapelles de Hauteluce Circuit des chapelles d’Hauteluce Départ : église d’Hauteluce Hauteluce Catégories d’évènement: Hauteluce

Savoie

Visite guidée des chapelles de Hauteluce Circuit des chapelles d’Hauteluce Départ : église d’Hauteluce, 19 septembre 2021 15:00, Hauteluce. Journée du patrimoine 2021 Circuit des chapelles d’Hauteluce Départ : église d’Hauteluce. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 15h00 Visite guidée des chapelles de Hauteluce * Circuit de visite guidée des 6 chapelles de hameaux de Hauteluce,

Voiture ou co-voiturage pour aller d’une chapelle à l’autre : visite des 6 chapelles en 2 heures.

Pas de pré inscription requise : rendez-vous pour le départ sur le parvis de l’église de Hauteluce. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

Entrée libre – renseignements à l’OT de Hauteluce (04 79 38 21 64) – port du masque obligatoire.

Circuit des chapelles d’Hauteluce Départ : église d’Hauteluce 73620 Hauteluce Hauteluce 73620 Maillant Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location66741717.jpg 04 79 38 21 64 http://www.mairie-hauteluce.fr http://www.hauteluce.com

L’église d’Hauteluce a été restaurée récemment et mérite le détour; mais les 6 chapelles de la vallée présentent des oeuvres d’art inspirées du baroque savoyard qui méritent également d’être connues; deux circuits de visites guidées avec conférencier sont organisés: départ 10h le matin et 15h l’aprés-midi (prévoir 2 heures pour le circuit des 6 chapelles)

Crédits : ®Jean-Michel Forestier Gratuit Jean-Michel Forestier

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Hauteluce, Savoie Autres Lieu Circuit des chapelles d'Hauteluce Départ : église d’Hauteluce Adresse 73620 Hauteluce Ville Hauteluce Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Circuit des chapelles d'Hauteluce Départ : église d’Hauteluce Hauteluce