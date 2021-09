Visite de la Ville Circuit de ville, 18 septembre 2021 14:00, Richelieu.

Journée du patrimoine 2021 Circuit de ville. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite de la Ville

*

Visite commentée de la Ville de Richelieu

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

*

Masque recommandé



Circuit de ville Place du Marché, 37120 Richelieu Richelieu 37120 Indre-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location5216411.jpg 02 47 58 13 62 http://www.tourisme-richelieu.com

Louis XIII, en même temps qu’il fit à son ministre, le Cardinal de Richelieu, la faveur d’ériger sa seigneurie en duché-pairie, lui donna l’autorisation de construire “un bourg clos de murailles et de fossés et de bâtir une halle”. 2000 ouvriers travaillèrent sur les chantiers…La Ville de Richelieu, exemple unique en France d’urbanisme du XVIIe siècle est un joyau d’architecture situé au carrefour de la Touraine, de l’Anjou et du Poitou. Régularité et symétrie caractérisent cette “cité idéale” aujourd’hui site classé, avec ses portes monumentales, sa Grande Rue, bordée de 28 hôtels particuliers, sa halle et son église, ses douves, son parc abritant les vestiges du château, autant d’invitations à venir découvrir ce joyau d’architecture et d’urbanisme.

Crédits : Mairie de Richelieu Gratuit