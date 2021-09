Cipières Cipières Alpes-Maritimes, Cipières Visite guidée de Cipières Cipières Cipières Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visite guidée de Cipières * Assis sur un promontoire à 740m d’altitude, Cipières surplombe la vallée du Loup, face à la montagne du Cheiron. L’activité pastorale et ses habitants ont façonné son paysage, de clapiers et cabanes en pierre, au fil des siècles. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

Sur inscription obligatoire auprès du Bureau d’Information Touristique de Gréolières

