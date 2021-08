Paris Cinémathèque française Paris Lectures animées dans le Musée et à la Bibliothèque Cinémathèque française Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lectures animées dans le Musée et à la Bibliothèque Cinémathèque française, 18 septembre 2021 17:30, Paris. Journée du patrimoine 2021 Cinémathèque française. Gratuit|Sur inscription http://www.cinematheque.fr

Samedi 18 septembre, 17h30, 19h15 Lectures animées dans le Musée et à la Bibliothèque * Lectures animées dans le Musée et à la Bibliothèque

Au programme : lettre d’un farouche défenseur du Méliès réalisateur, écrits du Méliès prestidigitateur… place aux tours de magie, plongée dans les coulisses de La Belle et la Bête avec une lecture-spectacle du conte et du journal de tournage du film, rédigé par Jean Cocteau. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

samedi 18 septembre – 19h15 à 20h15

*

Gratuit dans la limite des places disponibles réservation obligatoire à partir du 6 sept sur www.cinematheque.fr

Cinémathèque française 51 rue de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3536959.jpg 01 71 19 33 33 http://www.cinematheque.fr

Dans le magnifique édifice de l’architecte Frank O. Gehry, situé au cœur des jardins de Bercy, parcourez l’histoire et l’actualité du cinéma et découvrez les trésors des collections de la Cinémathèque française. Cette “Maison du Cinéma” propose de nombreuses activités pour tous les publics : une programmation de films variée, des séances jeune public, des ateliers pratiques, un musée, des expositions et des conférences. La bibliothèque du film et la librairie offrent aux plus curieux d’approfondir leur amour du cinéma. Les 400 coups, le restaurant avec sa terrasse, permet de profiter de la situation privilégiée de la cinémathèque dans le parc de Bercy.

Crédits : Musée Méliès – Photographie Stéphane Dabrowski – La Cinémathèque française Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 17:30 - 20:15 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cinémathèque française Adresse 51 rue de Bercy 75012 Paris Ville Paris lieuville Cinémathèque française Paris