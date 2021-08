Brest Cinémathèque de Bretagne - Gwarez Filmoù Brest, Finistère Visite guidée de la Cinémathèque de Bretagne Cinémathèque de Bretagne – Gwarez Filmoù Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Visite guidée de la Cinémathèque de Bretagne Cinémathèque de Bretagne – Gwarez Filmoù, 17 septembre 2021 11:30, Brest. Journée du patrimoine 2021 Cinémathèque de Bretagne – Gwarez Filmoù. Gratuit amelie.grosjean@cinematheque-bretagne.bzh, 02 98 43 53 55

Vendredi 17 septembre, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 Visite guidée de la Cinémathèque de Bretagne * La visite se déroule en 4 parties, permettant ainsi d’appréhender le parcours d’un film d’archives, de sa collecte à sa valorisation. Cette année, l’espace de conservation dédié à la collection d’appareils sera exceptionnellement accessible au public. *

vendredi 17 septembre – 11h30 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h30 à 15h30

vendredi 17 septembre – 15h30 à 16h30

vendredi 17 septembre – 16h30 à 17h30

*

Inscription préalable (groupe de 12 personnes maximum)

Cinémathèque de Bretagne – Gwarez Filmoù 2, avenue Georges Clemenceau, 29200, Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location28724615.jpg 02 98 43 38 95 https://cinematheque-bretagne.bzh https://www.instagram.com/p/CQLUNkfDLaF/

Installée depuis 1995 à Brest, la Cinémathèque de Bretagne a pour objectifs la recherche, la conservation et la diffusion du patrimoine audiovisuel de Bretagne (films, photographies, archives … ayant trait au cinéma breton).

Crédits : ©Cinémathèque de Bretagne Gratuit ©Cinémathèque de Bretagne

Détails Heure : 11:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Cinémathèque de Bretagne - Gwarez Filmoù Adresse 2, avenue Georges Clemenceau, 29200, Brest Ville Brest Age maximum 99 lieuville Cinémathèque de Bretagne - Gwarez Filmoù Brest