samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.

Cinema Rex 3 boulevard Général Koening, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze

05 55 23 29 01 http://www.cinemarex.org

Cinéma ouvert en 1938 avec le film de Pierre Chenal, « l’Affaire Lafarge » en présence de l’équipe du film. Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, il a été réalisé par l’architecte C-J. Villieras, dans le style Paquebot de l’architecte Robert Mallet-Stevens. Il abrite aujourd’hui un cinéma d’art et d’essai.

