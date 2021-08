Châtellerault Cinéma Loft Châtellerault Châtellerault, Vienne Assistez à l’avant-première du documentaire “Les guetteurs de vent” Cinéma Loft Châtellerault Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Assistez à l’avant-première du documentaire “Les guetteurs de vent” Cinéma Loft Châtellerault, 17 septembre 2021 20:00, Châtellerault. Journée du patrimoine 2021 Cinéma Loft Châtellerault. Tarif préférentiel|Sur inscription Handicap moteur http://loftcinemas.com/FR/fiche-film-cinema/Memsx0621HC00832653/les-guetteurs-de-vent.html?BA=BA#bandeAnnonce

Vendredi 17 septembre, 20h00 Assistez à l’avant-première du documentaire “Les guetteurs de vent” * Avant-première des “Guetteurs de vent”, le suivi de la restauration de la tour de guet du château de Marmande. Les guetteurs de vent Le suivi du chantier de restauration de la tour de guet du Château de Marmande. Plus d’un an de travaux entre archéologues, architecte, tailleurs de pierre, charpentiers, ardoisiers et couvreurs. Comment cette tour a-t-elle été construite ? Comment la restaurer ?

Film de 52 minutes suivi d’un débat en présence des intervenants du film.

Également le même soir présentation du chef d’oeuvre d’un aspirant compagnon du centre de formation de Limoges: il a réalisé la maquette au 1/25ème de la charpente de la tour de guet. *

vendredi 17 septembre – 20h00 à 22h00

*

5€. Réservation conseillée, places limitées selon les conditions sanitaires à cette date.

Cinéma Loft Châtellerault 5, Allée du Châtelet 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne

http://latourdemarmande.com/ https://www.facebook.com/TourdeMarmande/ Crédits : ©Graham Buck Tarif préférentiel|Sur inscription

Détails Heure : 20:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Cinéma Loft Châtellerault Adresse 5, Allée du Châtelet 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Cinéma Loft Châtellerault Châtellerault