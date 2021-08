Rumilly Cinéma Les Lumières de la Ville Haute-Savoie, Rumilly Projection du film « Henry Tracol, actualités rumilliennes » Cinéma Les Lumières de la Ville Rumilly Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Rumilly

Projection du film « Henry Tracol, actualités rumilliennes » Cinéma Les Lumières de la Ville, 17 septembre 2021 18:30, Rumilly. Journée du patrimoine 2021 Cinéma Les Lumières de la Ville. Gratuit|Sur inscription 04 50 64 69 50

Vendredi 17 septembre, 18h30 Projection du film « Henry Tracol, actualités rumilliennes » * En 1948, Henry Tracol s’installe comme photographe place de la Mairie à Rumilly. L’année suivante, il crée le caméra-club de Rumilly. Il filme avec ses amis les manifestations rumilliennes qui sont ensuite projetées au cinéma le Rex.

La cinémathèque a souhaité rendre hommage à Henry Tracol en montant quelques-uns de ses films et en les présentant au public.

La ville de Rumilly s’associe à cet hommage en projetant ce film au complexe cinématographique Les Lumières de la Ville les 17 et 20 septembre 2021, et en prolongeant jusqu’au 25 septembre l’exposition de photographies visible à l’espace Expositions du Quai des Arts.

Des événements festifs aux compétitions sportives en passant par la vie économique et le monde agricole, replongez-vous dans le Rumilly des années 50, 60 et 70. Tout public – Durée : 50 minutes – Vendredi 17 septembre à 18 h 30 et lundi 20 septembre à 15 h au cinéma Les lumières de la ville. *

vendredi 17 septembre – 18h30 à 19h30

*

Entrée gratuite sur réservation.

Cinéma Les Lumières de la Ville 18 avenue Franklin Roosevelt, 74150 RUMILLY Rumilly 74150 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location98003352.jpg?_ts=1627558012376 04 50 64 69 50

Complexe cinématographique de la ville de Rumilly.

Crédits : © Fonds Henry Tracol Gratuit|Sur inscription ® https://www.construction21.org

Détails Heure : 18:30 - 19:30 Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Rumilly Autres Lieu Cinéma Les Lumières de la Ville Adresse 18 avenue Franklin Roosevelt, 74150 RUMILLY Ville Rumilly Age maximum 99 lieuville Cinéma Les Lumières de la Ville Rumilly