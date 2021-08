Bruay-la-Buissière Cinéma Les Etoiles Bruay-la-Buissière, Pas-de-Calais Ciné-Star « Passe ton bac d’abord ! » de Maurice Pialat Cinéma Les Etoiles Bruay-la-Buissière Catégories d’évènement: Bruay-la-Buissière

Vendredi 17 septembre, 20h30 Ciné-Star « Passe ton bac d’abord ! » de Maurice Pialat * En présence de deux acteurs du film et de l’imense Dominique Besnehard, acteur, producteur, directeur du festival d’Angoulême et l’un des plus grands agents d’acteurs français dont la vie a inspiré la création de la série « Dix pour cent ».

En partenariat avec la 40ème édition du Festival Audiovisuel Régional « L’Acharnière » *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h30

Tarif unique à 5€

Cinéma Les Etoiles 102 rue du Périgord Bruay Bruay-la-Buissière 62700 Bruay-en-Artois Pas-de-Calais Crédits : Tarif préférentiel|Sur inscription

