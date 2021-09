Mauriac Cinéma Le Pré Bourgès Cantal, Mauriac Conférence « au sujet des fouilles du monastère saint-Pierre » Cinéma Le Pré Bourgès Mauriac Catégories d’évènement: Cantal

Samedi 18 septembre, 10h00 Conférence « au sujet des fouilles du monastère saint-Pierre » * 10 h conférence sur les fouilles réalisées au monastère saint-Pierre par Guillaume Roquefort, archéologue et Serge Vaucelle historien de Patrimoine (Archéologie, Histoire, Médiation), suivie à 11 h 30 de la présentation officielle et diffusion sur écran de la reconstitution de la ville au Moyen-Âge par Ludovic Martos. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

Réservation et pass sanitaire obligatoire

Cinéma Le Pré Bourgès Rue du 8 mai 1945 15200 Mauriac Mauriac 15200 Cantal

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35073759.jpg 04 71 68 19 87 https://www.tourisme-paysdemauriac.fr/

Conférence sur les fouilles réalisées au monastère saint-Pierre.

Crédits : ® Guillaume Roquefort Gratuit|Sur inscription ® Guillaume Roquefort

