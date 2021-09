Paris Cinéma le Louxor Paris Visite du Louxor Cinéma le Louxor Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite du Louxor Cinéma le Louxor, 18 septembre 2021 10:00, Paris

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite du Louxor * Le Louxor – Palais du Cinéma aura 100 ans le 6 octobre 2021. Pour fêter cet événement l’architecte Philippe Pumain (qui a redonné naissance au Louxor en 2013) accueillera les passionné.e.s de cinéma et d’architecture. Le Louxor – Palais du Cinéma fait partie du patrimoine de la Ville de Paris, il est géré en délégation de service pubic.

Attention, il faudra réserver sur le site du Louxor pour assister aux visites.

Réservations par mail : reservation@cinemalouxor.fr *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

Cinéma le Louxor 170 boulevard Magenta 75010 Paris Paris 75010 Paris

Cinéma le Louxor dont la façade est classée au titre des monuments historiques.

