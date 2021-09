Nantes Cinéma le katorza Loire-Atlantique, Nantes VISITE DU KATORZA : HISTOIRE ET TECHNIQUE Cinéma le katorza Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

VISITE DU KATORZA : HISTOIRE ET TECHNIQUE Cinéma le katorza, 19 septembre 2021 10:30, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Cinéma le katorza. Tarif préférentiel

Dimanche 19 septembre, 10h30 VISITE DU KATORZA : HISTOIRE ET TECHNIQUE * De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 : visites guidées gratuites par groupe de 8 du cinéma et de la cabine de projection, tandis que passeront des film-annonces en 35mm en boucle dans une salle.

A 18h30 : Carte blanche à Olivier Mège, projectionniste “historique” du Katorza de 1981 à mai 2021 autour de LE DERNIER COMBAT de Luc Besson. *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 21h00

*

Entrée libre (groupe de 6 à 8 personnes) sans inscription aux visites. Carte blanche à 6,90€. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Cinéma le katorza 3, rue Corneille, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

Le Katorza s’est ouvert en 1920 à l’initiative de Salomon Ketorza, qui jusque là pratiquait du cinéma itinérant, se déplaçant d’une ville à l’autre avec son propre train. Le cinéma diffuse prioritairement le cinéma d’art et essais et de recherche, le cinéma européen et les films étrangers en version originale sous-titrée.

Crédits : Katorza / Thierry Butzbach Tarif préférentiel

Détails Heure : 10:30 - 21:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cinéma le katorza Adresse 3, rue Corneille, 44000 Nantes Ville Nantes Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Cinéma le katorza Nantes