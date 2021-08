Bricquebec Cinéma le Donjon Bricquebec, Manche Spectacle : création théâtrale du Théâtre en Partance d’après le Journal de Gilles de Gouberville Cinéma le Donjon Bricquebec Catégories d’évènement: Bricquebec

Vendredi 17 septembre, 20h30 Spectacle : création théâtrale du Théâtre en Partance d’après le Journal de Gilles de Gouberville * Une création théâtrale inspirée du célèbre Journal de Gilles de Gouberville (1511-1578), mise en oeuvre par Samir Siad et le Théâtre en Partance, dans le cadre du 500e anniversaire de ce passionnant gentilhomme campagnard de la Renaissance (oeuvre produite en partenariat par le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin et le Comité GIlles de Gouberville, dans le cadre du dispositif “Patrimoines en création” du Conseil régional de Normandie). *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

Cinéma le Donjon 50260 Bricquebec Bricquebec 50260 Manche

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d'évènement: Bricquebec, Manche