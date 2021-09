La Ciotat CINEMA EDEN-THEATRE Bouches-du-Rhône, La Ciotat Cinéma EDEN-THEATRE CINEMA EDEN-THEATRE La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

18 et 19 septembre Cinéma EDEN-THEATRE * Exposition gratuite du 16 au 19 septembre à la Chapelle des Pénitents Bleus aux horaires indiqués.

Projections à réserver sur site internet. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

*

CINEMA EDEN-THEATRE 25 bd Georges CLEMENCEAU – 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône

0442838905 http://www.laciotat.com Crédits : Sur inscription

