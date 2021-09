Forcalquier Cinéma de Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Projection de trois films de patrimoine Cinéma de Forcalquier Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier

Projection de trois films de patrimoine Cinéma de Forcalquier, 18 septembre 2021 16:30, Forcalquier. Journée du patrimoine 2021 Cinéma de Forcalquier.

Samedi 18 septembre, 16h30 Projection de trois films de patrimoine * Les trois films présentés seront les suivants: – 16h30: Partie de campagne de Jean Renoir, 1936 (0h40)

– 18h30 : La messe est finie de Nanni Moretti, 1985 (1h36)

– 21h00 : La mort aux trousses d’Alfred Hitchcock, 1959 (2h16)

Renseignements sur le programme du cinéma du Bourguet ou au 04 92 75 02 82 *

samedi 18 septembre – 16h30 à 22h15

*

Cinéma de Forcalquier 5, place du Bourguet Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence

https://cibul.s3.amazonaws.com/location82651376.jpg 04 92 70 91 19 Crédits :

Détails Heure : 16:30 - 22:15 Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Autres Lieu Cinéma de Forcalquier Adresse 5, place du Bourguet Ville Forcalquier lieuville Cinéma de Forcalquier Forcalquier