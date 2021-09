Bessay-sur-Allier Cinéma de Bessay Allier, Bessay-sur-Allier Conférence « Sur les traces de l’Allier, histoire d’une rivière sauvage, d’importance internationale » Cinéma de Bessay Bessay-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Conférence « Sur les traces de l'Allier, histoire d'une rivière sauvage, d'importance internationale »

Vendredi 17 septembre à 19h

RDV Salle du cinéma à Bessay-sur-Allier

Cette conférence permettra de présenter le Val d’Allier Bourbonnais, la richesse de ses patrimoines et les actions menées pour les préserver et les valoriser, faisant ainsi le lien avec le projet de labellisation Ramsar, en tant que zone humide d’importance internationale.

Conférence présentée par Estelle COURNEZ, directrice du CEN Allier et auteure du livre

« Sur les traces de l’Allier, histoire d’une rivière sauvage » ; places limitées, réservation obligatoire auprès du CEN Allier 04.70.42.89.34.

Conférence proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier (CEN Allier), en lien avec la commune de Bessay-sur-Allier et Moulins Communauté. *

vendredi 17 septembre – 19h00 à 21h00

