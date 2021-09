Berre-l'Étang Ciné89 Berre-l'Étang, Bouches-du-Rhône La peste de 1720, une histoire en BD Ciné89 Berre-l'Étang Catégories d’évènement: Berre-l'Étang

Bouches-du-Rhône

La peste de 1720, une histoire en BD Ciné89, 18 septembre 2021 10:00, Berre-l'Étang. Journée du patrimoine 2021 Ciné89. Gratuit 04 42 74 93 85

Samedi 18 septembre, 10h00 La peste de 1720, une histoire en BD * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

*

Réservations conseillées – Pass Sanitaire pour les + de 18 ans

Ciné89 4 cours Mirabeau BERRE l’ETANG Berre-l’Étang 13130 Bouches-du-Rhône Crédits : ed. petit à petit Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Berre-l'Étang, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Ciné89 Adresse 4 cours Mirabeau BERRE l'ETANG Ville Berre-l'Étang Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Ciné89 Berre-l'Étang