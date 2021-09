Nantes Cine Bonne garde Loire-Atlantique, Nantes Visite guidée du Cinéma Bonne Garde Cine Bonne garde Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Dimanche 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00 Visite guidée du Cinéma Bonne Garde * La visite commencera par une histoire du batiment, une histoire de la programmation des origines à aujourd’hui, de la fonction du cinema dans le quartier. La visite se terminera avec une visite de la salle de projection avec 3 appareils: un 16 mm, un 35 mm, un numérique. *

Sur inscription auprès de Nantes Tourisme. Nombre de places limité à 8 personnes par visite. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Cine Bonne garde 20 rue frère Louis 44 000 Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique

Lieu est une salle de 1921 devenu cinéma en 1928, qui a traversé les époques d”un cinéma de patronage (catholique) pour devenir un cinéma art et essai

Crédits : Association sportive et culturelle Bonne Garde Gratuit ASCBG

