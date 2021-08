Visite guidée au cimetière Saint-Roch “Grenoble, dans le tourbillon de l’ère napoléonienne” Cimetière Saint-Roch – Grenoble, 18 septembre 2021 10:15, Grenoble.

Journée du patrimoine 2021 Cimetière Saint-Roch – Grenoble. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur inscriptions.asroch@lapose.net, 07 87 63 39 83

18 et 19 septembre

Visite guidée au cimetière Saint-Roch “Grenoble, dans le tourbillon de l’ère napoléonienne”

Du jeune Bonaparte à l’Empereur exilé à sainte Hélène, notre ville a vécu intensément ces années mouvementées telles qu’elles nous sont évoqués à travers le destin de quelques personnages, civils ou militaires, qui s’y sont illustrés. Acteurs ou témoins, ils ont fait parler d’elle, dans le complot du retour de l’île d’Elbe, les conspirations, les actions batailleuses, les prises de positions politiques et religieuses ; ils ont infléchi le cours de son histoire.

samedi 18 septembre – 10h15 à 12h00

dimanche 19 septembre – 10h15 à 12h00

Entrée libre sur inscription – se présenter 15 minutes avant le départ de la visite devant la chapelle du cimetière



Cimetière Saint-Roch – Grenoble 2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère

Le Cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte actuellement 29 000 concessions sur 13 ha.

Plus de 800 tombes ont été classées remarquables pour leur intérêt architectural, artistique ou historique suite à un inventaire patrimonial réalisé par la Ville de Grenoble. Nombre de personnalités grenobloises qui ont fait l’histoire de la ville, au XIXe siècle et au début du XXe, y sont inhumées : hommes politiques, scientifiques, artistes, religieux, militaires…

Ainsi, en 1901, on pouvait lire dans la Revue des Alpes pittoresques : « En peu d’années, le cimetière a pris un aspect à la fois grave et majestueux : en 1826, on y a construit la belle chapelle à laquelle aboutit l’allée principale et, plus tard en 1884, on y plaça les stations d’un chemin de croix (…). Notre nécropole, par la valeur et la beauté de ses mausolées, est une des plus riches de Province et c’est avec justice que nous en sommes fiers ! »

