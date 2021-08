Gray Cimetière Gray, Haute-Saône Visite commentée du Cimetière de Gray Cimetière Gray Catégories d’évènement: Gray

Visite commentée du Cimetière de Gray Cimetière, 19 septembre 2021 10:00, Gray

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visite commentée du Cimetière de Gray * Créé en 1837, on y accède par un grand portail en pierre de taille, orné de colonnes doriques surmontées d’un entablement massif et d’une belle croix, témoignant de l’importance et de la solénnité du lieu.

Tout les personnages importants de la société grayloise du XIXème siècle se côtoient ici, Leurs très belles sépultures témoignent de l’importance qu’il eurent autrefois dans notre cité, et permettent d’en conserver la mémoire. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

Gratuit

Cimetière avenue Jean Jaurès 70100 Gray

03 84 65 11 14 http://www.ville-gray.fr

