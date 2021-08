Souchez cimetière du cabaret rouge rue carnot SOUCHEZ Pas-de-Calais, Souchez Cabaret Rouge cimetière du cabaret rouge rue carnot SOUCHEZ Souchez Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Souchez

Cabaret Rouge cimetière du cabaret rouge rue carnot SOUCHEZ, 17 septembre 2021 14:00, Souchez. Journée du patrimoine 2021 cimetière du cabaret rouge rue carnot SOUCHEZ. Gratuit

17 – 19 septembre Cabaret Rouge * Accueil des visiteurs. Vistes explicatives du cimetière dans le respect dû à la mémoire des morts et les contraintes sanitaires *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 16h00

*

Entrée libre, une quinzaine de places de stationnement

cimetière du cabaret rouge rue carnot SOUCHEZ D937, 62153 Souchez, France Souchez 62153 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35982675.jpg 03.21.45.00.31

cimetière militaire britannique du cabaret rouge construit après la 1re guerre mondiale. –

Aspects paysager et architectural. Conception différente des Britanniques de l’honneur rendu aux combattants disparus.

Parcours des combattants commémorés dans le cimetière.

Crédits : Comité Historique de SOUCHEZ Gratuit moi même, Yves Durin

Détails Catégories d’évènement: Pas-de-Calais, Souchez Autres Lieu cimetière du cabaret rouge rue carnot SOUCHEZ Adresse D937, 62153 Souchez, France Ville Souchez Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville cimetière du cabaret rouge rue carnot SOUCHEZ Souchez