Vichy Cimetière de Vichy Allier, Vichy Histoire et mémoire du Cimetière de Vichy Cimetière de Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Histoire et mémoire du Cimetière de Vichy Cimetière de Vichy, 18 septembre 2021 08:00, Vichy. Journée du patrimoine 2021 Cimetière de Vichy. Gratuit

18 et 19 septembre Histoire et mémoire du Cimetière de Vichy * Visite libre – Partez à la découverte du cimetière de Vichy à l’aide d’un livret de 32 pages mis gratuitement à votre disposition. Disponible sur place. *

samedi 18 septembre – 08h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 20h00

*

Cimetière de Vichy 17 Rue des Bartins, 03200 Vichy Vichy 03200 Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location33397064.jpg?_ts=1631194255160

Le cimetière de Vichy (13 hectares) a été créé sous Napoléon III, en juillet 1866, sur une surface initiale de 7,5 ha. Actuellement il comprend deux carrés militaires de la première guerre mondiale de 500 tombes, 34 carrés de concessions et un colombarium avec un “jardin du souvenir”. Nombre de monuments du “vieux cimetière” sont des chefs-d’œuvre d’architecture funéraire, constitués de marbre blanc, de granit du Mayet de Montagne et de pierre de Volvic. Dans les deux extensions, les tombes de conception plus moderne sont réalisées en granit du Tarn et sont caractéristiques de l’évolution des monuments funéraires. De nombreux résistants morts pour la France comme Roger Kespy, Marc Juge et René Thonier y reposent, ainsi que des personnages célèbres comme l’écrivain Valery Larbaud, le Général Salan, le compositeur – chef d’orchestre Roger Désormière, le champion de tennis Maurice Germot, l’aviatrice Madeleine Charnaux et des artistes (François Bernard, Barthélémy Galliad).

Crédits : ® licence libre Gratuit ® licence libre

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Cimetière de Vichy Adresse 17 Rue des Bartins, 03200 Vichy Ville Vichy Age maximum 99 lieuville Cimetière de Vichy Vichy