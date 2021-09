Mazan Cimetière de Mazan MAZAN, Vaucluse Visite contée du cimetière Cimetière de Mazan Mazan Catégories d’évènement: MAZAN

Samedi 18 septembre, 14h00 Visite contée du cimetière * De l’insolite, du frisson, mais aussi beaucoup d’humour et d’érudition, c’est ce qui vous attend si vous vous laissez tenter par cette visite du cimetière de Mazan, avec ses étranges alignements de sarcophages paléochrétiens et sa chapelle romane, dédiée à la Vierge qui protège des loups. Avec la complicité de Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine de la CoVe et de Martine Deval, conteuse du TRAC. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Samedi de 14h à 18h en continu. Rendez-vous au cimetière devant la chapelle ND de Pareloup.

Cimetière de Mazan 88 Chemin de Blayne, 84380 MAZAN Mazan 84380 Vaucluse

